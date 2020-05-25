Ehliyetine önceden el konulan alkollü sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı - Son Dakika

Ehliyetine önceden el konulan alkollü sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde daha öncesinde 2025 yılına kadar ehliyetine el konulan ve sokağa çıkma kısıtlamasında izni olmadan alkollü olarak dışarıya çıkarak araç kullanarak kazaya karışan sürücüye 10 bin TL'nin üzerinde ceza yazıldı.

Ehliyetine önceden el konulan alkollü sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde daha öncesinde 2025 yılına kadar ehliyetine el konulan ve sokağa çıkma kısıtlamasında izni olmadan alkollü olarak dışarıya çıkarak araç kullanarak kazaya karışan sürücüye 10 bin TL'nin üzerinde ceza yazıldı. Kaza sonrasında ise polis ile ayakta durmakta güçlük çeken ilginç diyaloglar dikkatlerden kaçmadı.


Kaza, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi Dorukkent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha öncesinde 2025 yılına kadar ehliyetine el konulan Fevzi A. isimli vatandaş, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen izinsiz bir şekilde dışarıya çıktı. 54 PA 089 plakalı aracıyla alkollü şekilde yola çıktı. Alkolün etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan araç kaldırıma çarptı. Kaza sonrasında olay yerine gelen polis ekiplerini gören Fevzi A., polislerden kaçmak için tarlaya girdi. Yürümekte zorluk çeken vatandaş polisten kaçarken dengesini kaybederek yuvarlandı.


Polis ekipleri alkollü sürücüyü düştüğü yerden zorlukla çıkarttı. Alkol muayenesini reddeden vatandaş ile polis arasında ise ilginç diyalog yaşandı. Ekiplere cezaevinde yattığını iddia eden vatandaş daha sonrasında ise evine götürülmek üzere güçlükle polis aracına götürülmek istenildi. O esnada sürücü Fevzi A, "Benim arabam var onunla gideceğim" derken polis ekipleri ise sürücüyü güçlükle ikna ederek polis otosuna bindirdi.


Ekiplerce evine götürülen Fevzi A.'ya sokağa çıkma kısıtlaması da içerisinde olmak üzere alkollü araç kullanmak ve diğer işlemlerden toplamda 10 bin TL'nin üzerinde cezai işlem uygulandı. Ayrıca, daha öncesinde 2025 yılına kadar ehliyetine el konulan sürücünün ehliyetine 2 yıl daha el konuldu. - SAKARYA

Adapazarı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 02:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ehliyetine önceden el konulan alkollü sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı - Son Dakika
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