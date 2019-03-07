Son Dakika Haberleri: Ehliyetini 4 Ay Önce Alan Sürücüye Drift Cezası

Ehliyetini 4 Ay Önce Alan Sürücüye Drift Cezası

1 saat önce

Adana'nın Çukurova ilçesinde ehliyetini 4 ay önce alan sürücüye 5 bin lira drift cezası uygulandı.

Ehliyetini 4 Ay Önce Alan Sürücüye Drift Cezası, System.String[]
Adana'nın Çukurova ilçesinde ehliyetini 4 ay önce alan sürücüye 5 bin lira drift cezası uygulandı.

Polis ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda M.U.K. kontrolündeki 01 VCR 81 plakalı otomobili, drift yaptığı gerekçesiyle durdurdu.

Ehliyetini 4 ay önce aldığı belirlenen M.U.K'nin ehliyetine drift yaptığı iddiasıyla 2 ay el konulup, 5 bin lira para cezası uygulandı.

M.U.K, kendisine ceza yazan ekiplere "Gücüm yok abi sen gördün kurban olayım. Vallahi benim gençliğim çürür bunu öderken abi bu kadar acımasız olmayın." dedi.

Trafikten men edilen otomobil çekiciyle yediemin deposuna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:30 Kaynak: AA

Polis, Alparslan Türkeş Bulvarı, Çukurova, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Katliam! 2'si Öz Oğlu Olmak Üzere 5 Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı Cezaevinden Çıkıp Ailesinden 5 Kişiyi Katleden Zanlının İlk İfadesi Ortaya Çıktı: Eşime Sahip Çıkmadılar

Konya'da Komşular Arasındaki Taşlı Kavga Bugün de Sürdü Ses Gelen Mezarı Kazan Polis, Gömülen Kişinin Yaşadığını Gördü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 18:54:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ehliyetini 4 Ay Önce Alan Sürücüye Drift Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]