Ehliyetini Değiştirmeye Gitti, Kayıtlarda 'Ölü' Olduğunu Öğrendi (2)
18 dakika önce
GEÇİCİ EHLİYET VERİLDİAntalya'nın Korkuteli ilçesinde, ehliyetini değiştirmek için gittiği nüfus dairesinde kayıtlarda 'ölü' olarak yer aldığını öğrenen Ednan Öz'e geçici ehliyet verildi.
GEÇİCİ EHLİYET VERİLDİ Antalya
'nın Korkuteli
ilçesinde, ehliyetini değiştirmek için gittiği nüfus dairesinde kayıtlarda 'ölü' olarak yer aldığını öğrenen Ednan Öz'e geçici ehliyet verildi. Nüfus Müdürlüğü'nden bu sabah telefonla aranılarak, çağrıldığını söyleyen Öz, "Beklemekteydik. 'Yazı yazalım, sonuç geldiğinde ararız' dediler. Bugün sabah aradılar, 'Evrakını getir' dediler. Nüfus dairesi yetkililerine teşekkür ederim. Geçici ehliyetimi aldım, bir hafta sonra da diğerinin geleceğini söylediler" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:51 Kaynak: DHA
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