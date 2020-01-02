Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrenen kadının mağduriyeti giderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrenen kadının mağduriyeti giderildi - Son Dakika

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrenen kadının mağduriyeti giderildi

6 saat önce

Ehliyetini yenilemek için gittiği Giresun Nüfus Müdürlüğü kayıtlarında yaklaşık bir ay önce evlenmiş olduğunu öğrenen kadının mağduriyetinin giderildiği bildirildi.

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrenen kadının mağduriyeti giderildi, System.String[]

Ehliyetini yenilemek için gittiği Giresun Nüfus Müdürlüğü kayıtlarında yaklaşık bir ay önce evlenmiş olduğunu öğrenen kadının mağduriyetinin giderildiği bildirildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Basında yer alan habere ilişkin yapılan incelemede, sahte eski nüfus cüzdanı kullanılarak evlenme işleminin yapıldığı konuyla ilgili adli ve idari süreçlerin başlatıldığı, Emine Yılmaz'ın mağduriyetinin Genel Müdürlüğümüzce giderildiği, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Emine Yılmaz, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, mağduriyetinin giderilmesiyle ilgili kendisine bilgilendirme yapıldığını söyledi.

Hızlı bir şekilde mağduriyeti giderildiği için mutlu olduğunu aktaran Yılmaz, "Dikkate alındığı için mutluyum, sevindim yani. Mağduriyetin giderilmesinin bu kadar hızlı olacağını tahmin etmiyorum, gerçekten çok hızlı oldu, çok da mutlu oldum. Gerçekten mağdur durumdaydım, ilgilenen herkesten Allah razı olsun. Bu işle ilgilenen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yılmaz, bu tür olaylara karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, suçluların cezalandırılmasını istedi.

Giresun'da yaşayan Emine Yılmaz'a, ehliyet yenileme işlem için başvurduğu İl Nüfus Müdürlüğünde, kayıtlara göre soyadının Şahin olduğu belirtilmiş, itirazı üzerine yapılan araştırmada, Yılmaz'ın 5 Aralık 2019'da İstanbul'un Eyüp ilçesinde evlilik yaptığı, evli göründüğü kişinin ise E. Şahin olduğu ortaya çıkmıştı.

Yılmaz, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu.

Emine Yılmaz, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ece Seçkin'in küvet pozuna beğeni yağdı
Ümit Davala'nın havai fişekle imtihanı, sosyal medyada gündem oldu Sosyal medyanın konuştuğu Milli Piyango fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz aşkını ilan etti! Sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı

Son Dakika Haberleri
23:46 "Milli Mücadele Döneminde Mersin" konferansı - Son Dakika
23:45 Şırnak'ta 'Pençe-3' şehitleri için tören - Son Dakika
23:44 Gazzelilerden son durağı Kudüs olan sembolik "Dönüş Treni" - Son Dakika
23:44 ESKİ CEO'NUN KAÇIŞIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ - Son Dakika
23:42 Beylikdüzü'nde bir AVM'de silahlı saldırı - Son Dakika
23:34 İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Son Dakika
22:42 Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 23:51:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrenen kadının mağduriyeti giderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]