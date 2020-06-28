- Ehliyetle geldiği için sınava alınmadı, son dakikada yetişti - Son Dakika

- Ehliyetle geldiği için sınava alınmadı, son dakikada yetişti

ISPARTA - Isparta'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi için sınav merkezine sürücü belgesiyle gelen bir genç, binadan çıkarıldı. Koşarak evine giden ve nüfus cüzdanını alan genç, son dakikada koşarak sınava yetişti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testisaat 10.15'te tüm Türkiye'de olduğu gibi Isparta'da da başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte veliler ve öğrenciler erken saatlerde sınav merkezlerinin önünde toplanmaya başladı. Saatler 09.00'ı gösterdiğinde ise öğrenciler sosyal mesafe kuralına göre maskeli bir şekilde giriş belgesi kontrolleri yapılarak sınav merkezlerine giriş yapmaya başladı. Aileler ise sınav merkezlerinin bahçelerine alınmazken dışarıda beklemeye başladılar. Isparta'da Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesi'ne sınava girmek için gelen bir gencin nüfus cüzdanı yerine sürücü belgesiyle geldiği belirlendi. Bunun üzerine sınav merkezi binasından çıkarılan genç, koşarak evine gitti. Bir süre sona yine koşarak okul binasına gelen genç, kapıların kapanmasına 1 dakika kala sınava yetişebildi.