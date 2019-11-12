Son Dakika Haberleri: Ehliyetsiz alkollü genç, polisin dur ihtarına uymadı, dayak yedi
Son Dakika 3. Sayfa Ehliyetsiz alkollü genç, polisin dur ihtarına uymadı, dayak yedi - Son Dakika

Ehliyetsiz alkollü genç, polisin dur ihtarına uymadı, dayak yedi

6 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde trafik polislerinin bir gence uyguladığı şiddet vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ehliyetsiz alkollü genç, polisin dur ihtarına uymadı, dayak yedi, System.String[]

Tokat'ın Erbaa ilçesinde trafik polislerinin bir gence uyguladığı şiddet vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz hafta Erbaa'da yaşandı. İddiaya göre, ehliyetsiz ve alkollü olarak trafiğe çıkan 22 yaşındaki O.A. isimli genç, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. O.A., peşine polis araçlarıyla düşen polisler tarafından ilçe merkezinde bulunan Sanayi Sitesinin üst tarafında yakalandı. Aracından dışarı çıkartılan O.A., polis memurları tarafından kafası tekmelenerek darp edildi. Bu durumu gören çevredeki vatandaşlar yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti.


Konuyla ilgili Tokat Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Erbaa'da polislerin orantısız güç kullandıklarına dair gizli olarak çekilen bir videonun yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Vatandaş hakkında yapılan bir suç isnadı ile ilgili yapılan yakalama işlemi sırasında Erbaa ilçemizde görevli polislerin orantısız güç kullandıkları değerlendirildiğinden haklarında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır. Ayrıca gerekli yasal soruşturma da başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - TOKAT

Tokat, Erbaa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:38 Kaynak: İHA
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