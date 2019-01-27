Ehliyetsiz Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı
34 dakika önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde son ses müzikle caddelerde turlayan aracı polis durdurdu.
Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde son ses müzikle caddelerde turlayan aracı polis durdurdu. Alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı tespit edilen sürücüye 4 bin 128 TL para cezası kesildi, aracı ise bağlandı.
Çaycuma ilçesinde sabah 05.30 saatlerinde yüksek sesle müzik açıp cadde ve sokaklarda dolaşan 45 RU 145 plakalı araç sürücüsü, vatandaşlar tarafından polise şikayet edildi. Atatürk Caddesi
köprü girişinde polise yakalanan 29 yaşındaki Efkan B.'nin yapılan kontrolünde 278 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı tespit edildi.
Trafik ekiplerince 45 RU 145 plakalı araç bağlanarak, yakalanan Efkan B.'ye gerekli idari yaptırım olarak 4 bin 128 TL para cezası kesildi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:07 Kaynak: İHA
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