Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen turistlerden skandal hareketler! Polislerle fotoğraf çekilip rüşvet teklif ettiler - Son Dakika
Üye Girişi

Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen turistlerden skandal hareketler! Polislerle fotoğraf çekilip rüşvet teklif ettiler

01.07.2022 10:20

Taksim'de emniyet ekipleri tarafından uygulama kapsamında durdurulan otomobil sürücüsünün yabancı uyruklu turist olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Araçtan inen 4 turist, skandal bir hareketle polis memurlarına rüşvet teklif etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Taksim Abdülhak Hamit Caddesi'nde dün saat 15.00 sıralarında uygulama yapıldı. Yapılan uygulama da sürücülerin belgeleri tek tek kontrol edildi. Uygulama noktasından geçen otomobilden şüphelenen polis ekipleri aracı durdurdu. Kontrolleri yapılan sürücünün yabancı turist olduğu ve ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Otomobilden indirilen sürücü ve yanındaki 3 kişi bir anda polislerin fotoğrafını ve videosunu çekmeye başladı. Bir süre sonra yabancı turistler görevlerini yapan polis ekiplerine rüşvet teklif etti.

"NEDEN FOTOĞRAFIMI ÇEKMİŞ"

Fotoğraflarının çekildiğini gören polis memuru Türkçe bilen turiste, "İşlem yaptık. Aynı şekilde araç sahibine de cezai işlem uyguladık. Aracını otoparka bağlıyoruz. Bütün işlemleri bitirdik geldi. Bizim fotoğraflarımızı çekmiş. Video kaydı da aldı mı bilmiyorum? Neden fotoğrafımı çekmiş?" dedi.

"RÜŞVET TEKLİF ETTİLER"

Rüşvet teklif ettiklerini belirten polis memuru, "Rüşvet teklif ettiler. Şimdi başımıza bir şey getirmenin peşindeler. O yüzden biz videomuzu çekiyoruz şuan. Aracında ki bütün özel eşyalarını almasını en baştan söyledik. Tekrar aynı şekilde özel eşyalarını almalarını söylüyoruz. Beyefendi Arapça biliyor. Söyledi her şeyi" dedi. Yabancı turist telefonundan polis memurlarının fotoğraflarını sildi. Otomobil ise bağlanarak otoparka çekildi.

YORUMLAR
500
Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı ARTVİN'DE HEYELAN; 1 ÖLÜ ARTVİN'DE HEYELAN; 1 ÖLÜ
Kaynak: İHA

Tragger, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen turistlerden skandal hareketler! Polislerle fotoğraf çekilip rüşvet teklif ettiler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:20 Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen turistlerden skandal hareketler! Polislerle fotoğraf çekilip rüşvet teklif ettiler
10:08 "Gerekirse yarım kilo et yeriz" diyen AK Partili vekil Demirbağ, maaşını yetersiz buldu: Vicdanı olan bir insan o maaşla milletvekilliği yapamaz
10:05 Şarkıcı Aleyna Tilki'nin direk dansı sosyal medyayı salladı! "Sesim kötü olsaydı dansçı olurdum" sözleri sonrası gelen paylaşımı dikkat çekti
09:57 2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın
09:55 Artvin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelan güvenlik kameralarına yansıdı! Dev kayalar tırların üzerine böyle yuvarlandı
09:46 Mourinho istedi Zeki Çelik Roma forması giydi! 7 milyon karşılığında İtalyan devine transfer oldu
09:42 Hindistan'da korkunç olay! 4 kişi, 13 yaşındaki kıza tecavüz edip boğarak öldürdü
09:20 Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi: Dev kayaların tırların üzerine düşmesi sonucu ölü ve yaralılar var
09:13 Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda "cinsel ilişki" yasaklanmıştı! Eşcinsellerle ilgili soruşturma açılmayacağının da garantisi verildi
00:53 Survivor All 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 10:34:25. #1.13#
SON DAKİKA: Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen turistlerden skandal hareketler! Polislerle fotoğraf çekilip rüşvet teklif ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement