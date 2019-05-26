Ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin TL para cezası yedi
9 saat önce
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile kaçmaya çalışan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına alınırken, araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin TL para cezası kesildi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:04 Kaynak: İHA
, uyuşturucu ile kaçmaya çalışan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına alınırken, araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin TL para cezası kesildi.
Ereğli'de il dışından gelen araçlara yönelik yapılan uygulamada; uygulamadan kaçmaya çalışan araç Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyon neticesinde durduruldu. Araç
içeresinde E.M. ve H.A isimli şahıslar uyuşturucu maddeler ile kaçmaya çalışırken yakalandı. Araç içesinde yapılan aramada 110 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilerek H.A ve E.M gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar Adli makamlarca Adli kontrolden geçtikten sonra E.M isimli şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan ayrıca 4.bin TL. para cezası uygulandı. - ZONGULDAK
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