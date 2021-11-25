Ehliyetsiz gencin otomobil gezintisi kazayla sonlandı: 5 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz gencin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi Sönmez Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyeti olmadığı öğrenilen 17 yaşındaki R.A.B. idaresindeki 16 BR 997 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bir sitenin duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü R.A.B. ile birlikte araç içerisinde bulunan M.Y. (14), M.B.A. (15), E.Z. (16) ve A.A. (16) isimli 5 genç yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Sapanca İlçe Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Yusuf Ersoy-İHA)