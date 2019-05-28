Ehliyetsiz Kazalarda Kasko ve Trafik Sigortası Zararı Karşılar Mı?
2 saat önce
Kartal Hasar Merkezi Hasar Uzmanı Orhan Doğan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Kartal
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:32
Hasar Merkezi Hasar Uzmanı Orhan Doğan
, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Ehliyetsiz kazalarda kasko ve trafik sigorta şirketlerinin tutumu hakkında bilgiler veren Doğan, "Trafik ve özellikle de kasko sigortası dosya büyüklüğünden dolayı araştırmacı atamaktadır. Ehliyetsizlik ve alkol bir numaralı ödeme yapmama sebebidir" dedi.
Sosyal Medyada Akın Koçovalı'yı Canlandıran Burak Dakak'ın Kim Olduğu Merak Konusu Oldu
Reyting Rekortmeni Çukur'dan Sezon Finali Öncesi Görkemli Gala Gecesi
Binali Yıldırım "Çaldılar" çıkışıyla ilgili açıklama yaptı: Mecburdum
Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken paylaşım: Kariyerimi zirvede bırakıyorum