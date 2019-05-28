Son Dakika Haberleri: Ehliyetsiz Kazalarda Kasko ve Trafik Sigortası Zararı Karşılar Mı?
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Ehliyetsiz Kazalarda Kasko ve Trafik Sigortası Zararı Karşılar Mı?

2 saat önce

Kartal Hasar Merkezi Hasar Uzmanı Orhan Doğan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Kartal Hasar Merkezi Hasar Uzmanı Orhan Doğan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Ehliyetsiz kazalarda kasko ve trafik sigorta şirketlerinin tutumu hakkında bilgiler veren Doğan, "Trafik ve özellikle de kasko sigortası dosya büyüklüğünden dolayı araştırmacı atamaktadır. Ehliyetsizlik ve alkol bir numaralı ödeme yapmama sebebidir" dedi.
Ehliyetsiz Kazalarda Kasko ve Trafik Sigortası Zararı Karşılar Mı?
Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:32 
TV, Orhan Doğan, Kartal, Sektörel, Ekonomi
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