Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kaza yaptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kaza yaptı - Son Dakika

Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kaza yaptı

6 saat önce

Bilecik'te kaza yapan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kaza yaptı, System.String[]

Bilecik'te kaza yapan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Muhammet Hanifi Bakır idaresindeki 11 RB 694 plaka otomobil ile karşı istikametten gelen ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen Halil Araz (18) yönetimindeki 11 AAE 305 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralının sağlık durumun iyi olduğunu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Bahçelievler Mahallesi, İstiklal Caddesi, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tesadüfen olay yerinden geçti, eşinin öldüğünü kimse söyleyemedi
Aracını çekiciden kurtarmak isterken canından oluyordu Alkollü sürücü durağa daldı: 3 ölü Bir kadın cinayeti daha! Sopayla burnunu kırdı, ardından boğarak öldürdü!

Son Dakika Haberleri
16:54 Antidepresanlar cinsel isteksizlik yap(m)ıyor - Son Dakika Haber
16:49 Bakan Çavuşoğlu liderlerle aile fotoğrafı çektirdi - Son Dakika Haber
16:49 İsmi açıklanmayan hayırseverden 100 çocuğa kışlık kıyafet - Son Dakika Haber
16:46 Rasulayn'da toprak altında bulunan mühimmat kontrollü şekilde patlatıldı - Son Dakika Haber
16:46 Şüpheli araçtan kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika Haber
16:15 Son dakika: Parti için resmi başvuruyu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama: Partinin logosu ve ismi yarın açıklanacak - Son Dakika Haber
16:10 Bir kadın cinayeti daha! Sopayla burnunu kırdı, ardından boğarak öldürdü! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 16:59:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]