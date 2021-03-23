Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ve arkadaşı kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ve arkadaşı kovalamaca sonucu yakalandı

23.03.2021 07:35

Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ve arkadaşı kovalamaca sonucu yakalandıAdana'da plakasız motosiklet üzerinde kucaklarında beze sarılı televizyon ile polisin dur ihtarına uymayıp, kaçan iki kişi yaklaşık 3 kilometrelik kovlama sonucu yakalandı.

Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ve arkadaşı kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da plakasız motosiklet üzerinde kucaklarında beze sarılı televizyon ile polisin dur ihtarına uymayıp, kaçan iki kişi yaklaşık 3 kilometrelik kovlama sonucu yakalandı. Motosiklet sürücüsü Baran S.'nin ehliyetsiz olduğunu belirleyen polis, iki şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ise 2 adet bıçak, tornavida, fener ve bir çift eldiven ele geçirdi.

Saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde devriye görevinde bulunan polis ekibi, plakasız motosiklet üzerindeki iki kişinin, kucağında televizyon ile seyir halinde olmasından şüphelenip, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarı sonrası daha da hızlanan motosiklet sürücüsü, kaçmaya başladı. Turhan Cemal Beriker Bulvarı'na çıkıp, ters şeritte kaçmayı sürdüren motosiklet sürücüsü, daha sonra Ordu Caddesi'ne döndü. Daha sonra Cevat Yurdakul Caddesi'ne geçiş yapan motosiklet sürücüsü, Atatürk Caddesi kavşağında yolu kapatan Seyhan Devriye Ekipler Amirilği'ne bağlı polislerce 3 kilometrelik kovalamanın ardından yakalandı. Motosiklet sürücüsü Baran S. ile arkasında oturan ve motosikletin sahibi olduğu öne sürülen Onur G.'nin üzerini arayan polis, iki adet bıçak, bir adet fener, tornavida ve bir çift eldiven ele geçirdi. Ayrıca yapılan incelemede motosiletin hurda ayrıldığı ve trafikten çekildiği belirlenirken, şüphelilerin kucağındaki beze sarılı televizyona ise çalıntı olup olmadığının tespiti için el konuldu. Ehliyetsiz olduğu saptanan motosiklet sürücüsü Baran S., arkadaşının trafikten çekili motosikletine el konulmaması polislerden kaçtığını söyledi.

Motosiklet ve ele geçirilen malzemelere el koyan polis, Baran S. ve Onur G.'yi gözaltına aldı. Öte yandan Baran S. ve Onur G.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye atmak ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası kesildi.

Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ve arkadaşı kovalamaca sonucu yakalandı
Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ve arkadaşı kovalamaca sonucu yakalandı
Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ve arkadaşı kovalamaca sonucu yakalandı
Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ve arkadaşı kovalamaca sonucu yakalandı

Motosiklet, Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ve arkadaşı kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika


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