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Ehliyetsiz motosikletin sürücüsü 2 yayaya çarparak yaraladı - Son Dakika

Ehliyetsiz motosikletin sürücüsü 2 yayaya çarparak yaraladı

11.11.2021 10:18
Ehliyetsiz motosikletin sürücüsü 2 yayaya çarparak yaraladı

Bilecik'te seyir halinde bir motosiklet yola aniden çıkan 15 yaşındaki 2 kız çocuğa çarptı.

Bilecik'te seyir halinde bir motosiklet yola aniden çıkan 15 yaşındaki 2 kız çocuğa çarptı. Yaralanan çocuklar hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak ile Stadyum Sokağın kesiştiği noktana meydana geldi. Alınan bilgilere göre Futbol Sokak seyir halindeki Berkay E. yönetimindeki 16 AHV 319 motosiklet, Çağrı Sokak'tan yola aniden çıkan 15 yaşındaki Yaya Sude Y. ve Sümeyye A. çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kızlar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralarının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan Berkay E.'nin sürücü belgesinin olmadığı öğrenildi. - BİLECİK

Ehliyetsiz motosikletin sürücüsü 2 yayaya çarparak yaraladı
Ehliyetsiz motosikletin sürücüsü 2 yayaya çarparak yaraladı
Ehliyetsiz motosikletin sürücüsü 2 yayaya çarparak yaraladı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ehliyetsiz motosikletin sürücüsü 2 yayaya çarparak yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ehliyetsiz motosikletin sürücüsü 2 yayaya çarparak yaraladı - Son Dakika
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