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Ehliyetsiz otomobil sürücüsü motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Ehliyetsiz otomobil sürücüsü motosiklete çarptı: 1 yaralı

13.12.2021 18:36
Ehliyetsiz otomobil sürücüsü motosiklete çarptı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 2 bin 698 TL ceza kesildi.

Kaza, saat 15.40 sularında Bağlık Mahallesi Suphi Konak Caddesi yeni belediye binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kdz. Ereğli Belediyesi'nin otoparkının olduğu yöne dönüş yapan Temel G. idaresindeki 67 TG 372 plakalı otomobil, Pazaryeri istikametinden Karga Mahallesi istikametine seyir eden Büşra T.'nin kullandığı 67 ACF 962 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Büşra T. yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Büşra T., Özel Echomar Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekibi tarafından otomobil sürücüsü Temel G'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, araç sahibi Murat G'ye ise ehliyetsiz araç kullandırmaktan 2 bin 698 TL olmak üzere toplamda 5 bin 369 TL idari para cezası uygulandı. - ZONGULDAK

Türk Lirası, Zonguldak, Otomobil, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ehliyetsiz otomobil sürücüsü motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ehliyetsiz otomobil sürücüsü motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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