Manisa'da yürek burkan görüntü... 3 yaşındaki Ayşe'nin hayatını kaybettiği kazada sürücü kaçtı, o anlar kamerada

Manisa'daki korkunç görüntü kamerada

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki çocuğa ehliyetsiz kapalı kasa kamyonet sürücüsü çarpıp kaçtı. Çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, korkunç görüntü ise bir iş yerine ait kamera tarafından an be an kaydedildi.

Olay, Gaziler Mahallesi 535 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Ayşe Kaymak'a, sürücüsü tespit edilemeyen kamyonet çarpıp kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çarpan araç ve sürücünün bulunması için çalışma başlatırken, çocuğa çarpan aracın 45 RG 301 plakalı ekmek dağıtım aracı, sürücüsünün ise Mustafa A. olduğunu tespit etti. Ekipler, sürücüyü saklandığı yerden yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, ehliyetsiz ekmek dağıtım aracının 3 yaşındaki Ayşe Kaymak'a çarpıp kaçması, olay yeri yakınındaki bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.