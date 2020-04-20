Ehliyetsiz sürücü 35 kilometre kaçabildi - Son Dakika

Ehliyetsiz sürücü 35 kilometre kaçabildi
6 saat önce
Aydın'ın Söke ilçesinde polislerin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde polislerin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı.
Olay saat 02.30 sıralarında Söke Aydın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 20 ABJ 306 plakalı otomobilden şüphelenip durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında polis ekiplerini sıkıştıran sürücü az kalsın kazaya sebebiyet veriyordu. Kuşadası istikametine gelen araç, Söke polisleri tarafından Kuşadası kolluk kuvvetlerine bildirildi. Davutlar istikametine dönen otomobilin peşini bir an olsun polisler bırakmadı. Otomobilin önünü kesen Kuşadası polisi bir akaryakıt istasyonunda aracı durdurmayı başardı. Otomobilden indirilen M.Ö., B.S. ve V.S.'nin üst araması yapıldı. Aracı da titizlikle arayan ekipler hiçbirşey bulamadı. Araç sürücüsü V.S.'nin ehliyetinin olmadığı ve Manisa'nın Alaşehir ilçesinden geldiği öğrenildi. GBT sorgusunda ise 3 kişinin de ikametgahının Manisa Alaşehir olduğu ve tatile geldikleri öğrenildi. Polis ekipleri sürücüye ehliyeti olmadığı için ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için cezai işlem uyguladı. Ayrıca 3 kişiye de Aydın İl sınırlarına girdikleri için ceza yazdı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 08:28 Kaynak: İHA
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