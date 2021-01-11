Ehliyetsiz sürücü araçla takla attı - Son Dakika

Ehliyetsiz sürücü araçla takla attı

Adana'nın Kozan ilçesinde elektrik direğine çarpan araç takla attı.

Adana'nın Kozan ilçesinde elektrik direğine çarpan araç takla attı. 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Kozan ilçesi Türkeli Mahallesi Altan Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Erkan Ç. idaresindeki 55 TC 556 plakalı otomobil elektrik direğine çarparak takla attı. Araçta bulunan 3 kişi kazadan yara almadan kurtulurken, sürücü Erkan Ç.'nin daha önce ehliyetine el konulduğu için ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı. - ADANA

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