Ehliyetsiz sürücü çarptı, 3 gün sonra hastanede öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ehliyetsiz sürücü çarptı, 3 gün sonra hastanede öldü - Son Dakika

Ehliyetsiz sürücü çarptı, 3 gün sonra hastanede öldü

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken, ehliyetsiz Ali Akdere'nin (25) otomobille çarpması sonucu ağır yaralanan Mustafa Armut (89), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ehliyetsiz sürücü çarptı, 3 gün sonra hastanede öldü, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken, ehliyetsiz Ali Akdere'nin (25) otomobille çarpması sonucu ağır yaralanan Mustafa Armut (89), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, pazartesi günü saat 15.00 sıralarında, Azerbaycan Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Akdere yönetimindeki 46 BY 810 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Armut'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Armut, refüje savrularak, ağır yaralandı. Yaşlı adamın yardımına kazayı görenler koştu. Bu sırada Ali Akdere ile yanındaki annesi Fatma Akdere, araçtan inip, Armut'u yerde hareketsiz yatarken görünce şok yaşadı. Ağlamaya başlayan sürücü ve annesini, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırılan Mustafa Armut'u Fatma Akdere de yalnız bırakmadı. Sürücü Ali Akdere ise gözaltına alınıp, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Mustafa Armut, dün akşam doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Armut'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Akdere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ataşehir'de otomobille kaza yapan 14 yaşındaki çocuk bacağından oldu
14 yaşında kendi elektrikli aracını yaptı Halk otobüsünde sürücü ve yolcu kavgası kamerada Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan korona virüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 18:43:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ehliyetsiz sürücü çarptı, 3 gün sonra hastanede öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]