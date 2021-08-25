Ehliyetsiz sürücü dehşeti kamerada...Kaldırımda yürüyen kadına önce vurdu, sonra kaçtı - Son Dakika

Ehliyetsiz sürücü dehşeti kamerada...Kaldırımda yürüyen kadına önce vurdu, sonra kaçtı

Ehliyetsiz sürücü dehşeti kamerada.

Ehliyetsiz sürücü dehşeti kamerada...Kaldırımda yürüyen kadına önce vurdu, sonra kaçtı İSTANBUL - Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü, işe gitmek üzere kaldırımda yürüyen kadına çarpıp kaçtı. Olayda kadın ağır yaralanırken, ehliyetsiz sürücü kısa sürede yakalanarak karakola teslim edildi. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, 20 Ağustos Cuma günü saat 07.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek için kaldırımda yürüyen Nuran Karacan'a direksiyon hakimiyetini kaybeden Barış E.'ninkullandığı araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadının yolda sürüklendiğini gören sürücü olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından Karacan'ı hastaneye kaldırdılar. Polis ekipleri kazaya karışan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ehliyetsiz sürücü kısa sürede yakalandı Polis ekipleri olaya karışıp kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler plaka üzerinden araç sahibine ulaştı. Araç sahibi verdiği ifadesinde kaza günü aracı Barış E.'nin kullandığını ifade etti. Barış E. kısa sürede yakalanarak karakola götürüldü. Kadının hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilirken, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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