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EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEREYE UÇAN ARAÇTAN YARALI KURTULDU - Son Dakika

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEREYE UÇAN ARAÇTAN YARALI KURTULDU

03.11.2021 21:38

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde kontrolden çıkarak dereye uçan hafif ticari aracın ehliyetsiz sürücüsü Yusuf K. (16), kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde kontrolden çıkarak dereye uçan hafif ticari aracın ehliyetsiz sürücüsü Yusuf K. (16), kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf K. yönetimindeki 67 AAZ 603 plakalı hafif ticari araç kantrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerleri aşıp dereye yuvarlandı. Taklalar atan aracın ehliyetsiz sürücüsü Yusuf K., kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Yusuf K.'yı merdiven yardımıyla bulunduğu yerden çıkarttı. Kazadan şans eseri hafif sıyrıklarla kurtulan Yusuf K., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayı duyan Yusuf K.'nın yakınları olay yerine gelen yetkililerden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEREYE UÇAN ARAÇTAN YARALI KURTULDU
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEREYE UÇAN ARAÇTAN YARALI KURTULDU
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEREYE UÇAN ARAÇTAN YARALI KURTULDU
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEREYE UÇAN ARAÇTAN YARALI KURTULDU
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEREYE UÇAN ARAÇTAN YARALI KURTULDU
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEREYE UÇAN ARAÇTAN YARALI KURTULDU
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEREYE UÇAN ARAÇTAN YARALI KURTULDU
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEREYE UÇAN ARAÇTAN YARALI KURTULDU
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEREYE UÇAN ARAÇTAN YARALI KURTULDU

Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEREYE UÇAN ARAÇTAN YARALI KURTULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEREYE UÇAN ARAÇTAN YARALI KURTULDU - Son Dakika
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