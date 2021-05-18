Ehliyetsiz sürücü 'dur' ihtarına uymadı, yakalanınca "eve yetişiyordum" dedi - Son Dakika

Ehliyetsiz sürücü 'dur' ihtarına uymadı, yakalanınca "eve yetişiyordum" dedi

18.05.2021 10:30
Ehliyetsiz sürücü 'dur' ihtarına uymadı, yakalanınca

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tehlikeli şekilde araç kullanan ve uygulama noktasında dur ihtarına uymayan sürücü, park halindeki otomobile çarparak durabildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tehlikeli şekilde araç kullanan ve uygulama noktasında dur ihtarına uymayan sürücü, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Polis ekiplerinin yakalaması sonrası ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasında toplam 15 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü olay anını kayda alan gazeteciye ve görev başındaki polislere bağırarak tepki gösterdi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim gerçekleştirilen polis ekipleri, Murat B. idaresindeki 20 FK 215 plakalı Tofaş marka otomobilin trafikte tehlikeye neden olduğu ihbarını aldı. Polis ekipleri Merkezefendi ilçesinde uygulama yaptığı esnada belirtilen otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Tehlikeli şekilde seyrederek, kırmızı ışık ihlali ve drift yaparak kaçmaya başlayan sürücü, polis ekiplerini peşine taktı. Otomobil, Turan Güneş Caddesi'nde park halinde bulunan 09 PE 781 plakalı Renault marka otomobile çarparak durabildi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü aracıyla tekrar kaçmaya çalıştığı esnada yakalandı. Sürücü Murat B.'nin yapılan kontrollerinde ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Sürücü Murat B.'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorgulaması yapıldığı esnada polislerden kaçmadığını iddia ederek, "Eve yetişiyordum, evden bekleyenler var arabasız nasıl gideceğim" şeklinde tepki vermesi ise şaşırttı.

"Sen ne çekiyorsun, beni reklam edecek"

Bu esnada olayı kayıt altına alan gazeteciye bağıran Murat B., "Sen ne çekiyorsun, hop, bir de beni reklam edecek, çekmesin" şeklinde konuştu. Polis ekipleri ise sürücüyü engelleyerek, "Gazeteci, onun görevi o" dedi.

Sürücüye 15 bin TL idari para cezası uygulandı

Sürücü Murat B.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL, ehliyetsiz araç kullanmak, tehlikeli araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali ve drift yaparak kaçmaktan dolayı 11 bin 850 TL olmak üzere toplamda 15 bin TL idari para cezası kesildi. Ceza sonrasında otomobil, çekici ile otoparka götürüleceği sırada tekrardan sinirlenen sürücü polis ekiplerine, "Arabayı niye bağlıyorsunuz, ne var" şeklinde tepki verdi. - DENİZLİ

Ehliyetsiz sürücü 'dur' ihtarına uymadı, yakalanınca eve yetişiyordum dedi
Ehliyetsiz sürücü 'dur' ihtarına uymadı, yakalanınca eve yetişiyordum dedi
Ehliyetsiz sürücü 'dur' ihtarına uymadı, yakalanınca eve yetişiyordum dedi
Ehliyetsiz sürücü 'dur' ihtarına uymadı, yakalanınca eve yetişiyordum dedi

Türk Lirası, Pamukkale, Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ehliyetsiz sürücü 'dur' ihtarına uymadı, yakalanınca 'eve yetişiyordum' dedi - Son Dakika


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