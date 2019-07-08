Son Dakika Haberleri: Ehliyetsiz sürücü ekmek dağıtım aracına çarptı
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Ehliyetsiz sürücü ekmek dağıtım aracına çarptı

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2 araç kafa kafaya çarpıştı.

Ehliyetsiz sürücü ekmek dağıtım aracına çarptı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Çaycuma ilçesi Güdüllü Köyünde Savaş K. idaresindeki 67 ZH 550 plakalı ekmek dağıtım aracı, Nazım Ş. idaresindeki 67 ZP 321 plakalı ehliyetsiz sürücü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile her iki araç sürücüsü yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma olayla ilgili olarak tahkikat başlattı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:36 Kaynak: İHA
Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa
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