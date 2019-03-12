Ehliyetsiz Sürücü Gece Yarısı Şehri Birbirine Kattı
12 dakika önce
Adana'da ehliyetsiz sürücüsü polisin dur ihtarına uymayarak gece yarısı şehri birbirine kattı.
Adana
'da ehliyetsiz sürücüsü polisin dur ihtarına uymayarak gece yarısı şehri birbirine kattı. Filmleri aratmayan kovalamacının ardından ehliyetsiz sürücü şantiye bölgesine girip kaçmak isterken yakalandı. Sürücü ve yanında bulunan bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Seyhan
İlçesi Kasım Gülek
Bulvarı üzerinde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri Medeni Aslan yönetimindeki 33 AA 803 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü Medeni Aslan polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Şantiye içerisinde yakalandı
Yaklaşık 10 kilometre boyunca polisten kaçan Medeni Aslan, Yüreğir
İlçesi Yavuzlar Mahallesi
'nde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi
Yol ve Çalışma Müdürlüğü şantiyesi içerisine girerek araçtan inip kaçmaya başladı. Polis
ekipleri yaya kaçan Medeni Aslan ve yanında bulunan arkadaşı Yasin Özeri'i kıskıvrak yakaladı.
Yapılan incelemelerde Medeni Aslan'ın ehliyetsiz olduğu için kaçtığı belirlendi. Sürücü Aslan ile yanında bulunan arkadaşı Özer gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:14 Kaynak: İHA
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