Ehliyetsiz sürücü kaçırdığı otomobille köprü ayağına çarptı - Son Dakika

D100 Karayolu Ataşehir mevkinde sabaha karşı 14 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve süratlı bir şekilde önce bariyerlere daha sonra Tuzcuoğlu Köprüsünün ayağına çarptı. Ehliyetsiz çocuk yaştaki sürücü çarpmanın etkisiyle yan koltuğa fırladı ve orada sıkıştı. İtfaiye ekipleri bulunduğu yerde sıkışan ve bacağından ağır yaralanan sürücüyü kurtarmak için dakikalarca uğraştı.



Bariyerler araca ok gibi saplandı



Kaza, saat 05.15 sıralarında Ataşehir ilçesi D100 Karayolu, Tuzcuoğlu Köprüsünün altında meydana geldi. 14 yaşında olduğu öğrenilen sürücü E.Ü. hızlı bir şekilde Kadıköy istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldan çıktı. Aracın kontrolünü bir türlü sağlayamayan çocuk yaştaki sürücü önce bariyerlere daha sonra da köprü ayağına süratlı bir şekilde çarptı. Sürücü koltuğundan yan koltuğa fırlayan E.Ü.'nün sağ bacağını ağır yaralayan bariyerler bacağın bir bölümünde kopmaya neden olurken sürücüyü bulunduğu yerden itfaiye ekipleri yaklaşık otuz dakikalık çalışma sonucu kurtardı.



Sağlık çalışanları ve polis ekipleri yaralı sürücüyü hayatta tutmak için seferber oldu



Kaza sonrası bulunduğu noktada sıkışan ve araçtan çıkartılamayan sürücüye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından otomobilin içerisinde yapıldı. Arka koltuğa geçen bir sağlık çalışanı ağır yaralanan sürücüye müdahale ederken diğer acil sağlık personeli de aracın sağ tarafından müdahale gerçekleştirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve 'Gece Kartalları' olarak bilinen Bekçiler olay yerine ilk gelen güvenlik ekibi olurken bir bekçi dakikalarca sağlık personeline yardım ederek serumu tuttu.



Hurdaya dönen otomobili gören aile sinir krizi geçirdi



Kazanın aileye haber edilmesi üzerine olay yerine gelen aile yakınları hurdaya dönen otomobili gördüklerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin güçlükle durdurabildiği aile yakınları otomobile yaklaştırılmazken yaralı E.Ü. ambulansa bindirildiği sırada üvey babası olduğu öğrenilen aile yakını ambulansın kapısını tutarak yaralıyı görmek istedi. Polis ekiplerinin zorlukla sakinleştirdiği üvey baba ve dede olay yerinden uzaklaştırıldığı sırada 14 yaşındaki sürücünün annesi geldi. Oğlunu bir kere görmek için polis ekiplerine yalvaran anne, polis eşliğinde E.Ü.'nün götürüldüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yaklaşık iki saat boyunca D100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL