Ehliyetsiz sürücü kanser taraması yapılan TIR'ın altına girdi: 4 yaralı - Son Dakika

Ehliyetsiz sürücü kanser taraması yapılan TIR'ın altına girdi: 4 yaralı
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil kanser taraması yapılan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne ait park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil kanser taraması yapılan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne ait park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Kazım Karabekir Mahallesi Aşık Veysel Caddesi/nde meydana geldi. İ.K. (17) yönetimindeki 41 AEY 478 plakalı otomobil, Göçmen Sağlığı Merkezi önünde kanser taraması yapılan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne ait 34 BIV 184 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Kazada, sürücü İ.K. ile birlikte otomobildeki K.K (17), S.A. (16) ve adı öğrenilemeyen 16 yaşındaki kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiyi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan 4 gencin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 20:47 Kaynak: DHA
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