Antalya'da film gibi kovalamaca! Ehliyetsiz sürücü polisten kaçamadı

Manavgat Aşağı Hisar ve Eski Hisar Mahalleleri, polis ile 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kovalamacasına sahne oldu. Çağlayan İlköğretim Okulu arkasında trafik polisinin siren ve megafon aracılığıyla "dur" ihtarında bulunduğu 07 LB 880 plakalı otomobil, ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Eski Hisar Mahallesinden Herdford Caddesi'ne buradan da Titreyengöl Caddesi'ne uzanan kovalamaca sonunda sürücü, Hüseyin Avni Akın Caddesi ile Titreyengöl Caddesi kavşağını kesen trafik ve asayiş ekiplerince durduruldu.

ARAÇTAKİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aracı kullanan Özgür Y., trafik ekiplerini görünce korkup kaçtığını belirtirken, yanındaki arkadaşıyla birlikte gözaltına alınarak karakola götürüldü. Özgür Y.'nin daha önce de aynı şekilde sürücü belgesiz araç kullanırken trafik polisinin "dur"ihtarına uymayarak kaçtığı ve kovalamaca sonucu yakalandığı bildirildi.