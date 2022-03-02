Ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: 1 yaralı

02.03.2022 21:44
Ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: 1 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil ile yerel bir gazete muhabirinin idaresindeki motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü gazeteci yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil ile yerel bir gazete muhabirinin idaresindeki motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü gazeteci yaralandı.

Kaza, Çıldır Mahallesi Hasan Işık Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerel bir gazetede grafikerlik ve muhabirlik yapan N.D.'nin kullandığı motosiklet ile, ehliyetsiz olduğu iddia edilen Ö.E.F. idaresindeki otomobil cadde üzerindeki kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen gazeteci N.D. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

N.D.'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini ileten gazete sahibi Arzu Sarıtaş kendisinin de bir motosiklet kullanıcısı olduğunu ve otomobil sürülerinin motosikletlileri görmezden geldiğini belirterek sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini kaydetti. Yaralı gazetecinin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: 1 yaralı

YORUMLAR
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Otomobil, Marmaris, Muğla, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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