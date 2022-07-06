Ehliyetsiz sürücü otomobilin tavanında koltuk taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Ehliyetsiz sürücü otomobilin tavanında koltuk taşıdı

06.07.2022 09:54

Bursa'da aynası olmayan ve koltuklarını otomobilin tavanına bağlayarak taşıyan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı; otomobil trafikten men edildi.

Bursa'da aynası olmayan ve koltuklarını otomobilin tavanına bağlayarak taşıyan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı; otomobil trafikten men edildi.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Ankarayolu caddesinde meydana geldi. Otomobilinde birçok eksiği bulunan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen Hasan D., aracının tavanına bağladığı koltukları tehlike saçarak taşıdı. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 16 E 9585 plakalı otomobili ve sürücüsü Hasan D.'yi tespit etti. Emniyete getirilen Hasan D., otomobili kendisinin kullandığını kabul etti. Sürücünün yapılan sorgulamasında ehliyetsiz olduğu ve otomobilinde trafik kanununa uymayan çok sayıda eksiği olduğu tespit edildi. Koltukları aracın tavanına bağlayarak taşıyan Hasan D.'ye sürücü belgesiz araç kullanma, ikinci kez muayene eksiği, sigortasız araç kullanmak, yükü karayoluna düşecek şekilde yüklemek, saygısızca araç kullanmak, yönetmelikteki diğer yasak ve kurallara uymamak ve yönetmelikte belirtilen gereçleri araçta bulundurmamak maddelerinden toplamda 5 bin 754 lira idari para cezası uygulanırken, otomobil ise trafikten men edildi.

(Abdullah Uğur - Ali Kamur - İHA)

YORUMLAR
500
Ehliyetsiz sürücü otomobilin tavanında koltuk taşıdı Ehliyetsiz sürücü otomobilin tavanında koltuk taşıdı Mobilyaları otomobilin tavanında taşıdılar Mobilyaları otomobilin tavanında taşıdılar
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ehliyetsiz sürücü otomobilin tavanında koltuk taşıdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:45 Fırlatılan bardak bir adamı kör etti! Yakalanan şüpheli ifadesiyle şaşkına çevirdi
10:42 Bisikletlinin çarptığı köpek olay yerinde can verdi, sahibi kaybettiği köpeğinin başında gözyaşlarına hakim olamadı
10:38 Koronavirüs, maymun çiçeği derken gündem yine kuş gribi! Fokların ölümüne de sebep olan grip, panik yarattı
10:35 Kadına saldıran bir kişi İstanbul'un göbeğinde tekme tokat dayak yedi
10:27 İYİ Partili Aydın: İktidar saltanat sürerken milyonları sefalete mahkum etti! Erdoğan bugün istifa etse Türkiye travmadan kurtulur
10:22 İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen'in karnı belli olmaya başladı!
10:16 Bir zamanlar Beşiktaş taraftarının yengesiydi! Jelena ve Tosic boşanma kararı aldı
10:09 Düzce'de yaşanan selde kaybolmuştu! Kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedeni 9 günün ardından bulundu
10:05 2000 yıl önce ölen insanların mezardaki halleri ortaya çıktı: Adaklarıyla ve eşyalarıyla beraber çömelmiş pozisyonda bulundular
09:56 Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 10:55:41. #1.11#
SON DAKİKA: Ehliyetsiz sürücü otomobilin tavanında koltuk taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement