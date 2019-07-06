Son Dakika Haberleri: Ehliyetsiz sürücü otomobiliyle dönüş yapmak isterken evin bahçesine düştü...Kaza anı kamerada
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Ehliyetsiz sürücü otomobiliyle dönüş yapmak isterken evin bahçesine düştü...Kaza anı kamerada

47 dakika önce

Ehliyetsiz sürücü otomobiliyle dönüş yapmak isterken evin bahçesine düştü.

Ehliyetsiz sürücü otomobiliyle dönüş yapmak isterken evin bahçesine düştü...Kaza anı kamerada
AĞRI - Ağrı'da ehliyetsiz sürücünün dönüş yapmak isterken yanlışlıkla gaza basıp otomobili ile bir evin bahçesine düşmesi ile meydana gelen kazanın görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı
Yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yolun sağ kenarında ilerleyen otomobil sürücüsünün, geldiği kavşakta dönüş yapmak isterken yanlışlıkla gaza basarak, karşıda bulunan evin yaklaşık 3 metre yükseklikte olan bahçe duvarından aşağıya düştüğü görülüyor.
Yaşanan kazada sürücü yaralı olarak Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Ehliyetsiz sürücü otomobiliyle dönüş yapmak isterken evin bahçesine düştü...Kaza anı kamerada
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:04 Kaynak: İHA
Ağrı, 3. Sayfa
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