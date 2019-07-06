Ehliyetsiz sürücü otomobiliyle dönüş yapmak isterken evin bahçesine düştü...Kaza anı kamerada
47 dakika önce
Ehliyetsiz sürücü otomobiliyle dönüş yapmak isterken evin bahçesine düştü.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:04 Kaynak: İHA
Ehliyetsiz sürücü otomobiliyle dönüş yapmak isterken evin bahçesine düştü...Kaza anı kamerada
AĞRI - Ağrı
'da ehliyetsiz sürücünün dönüş yapmak isterken yanlışlıkla gaza basıp otomobili ile bir evin bahçesine düşmesi ile meydana gelen kazanın görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı
Yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yolun sağ kenarında ilerleyen otomobil sürücüsünün, geldiği kavşakta dönüş yapmak isterken yanlışlıkla gaza basarak, karşıda bulunan evin yaklaşık 3 metre yükseklikte olan bahçe duvarından aşağıya düştüğü görülüyor.
Yaşanan kazada sürücü yaralı olarak Ağrı Devlet Hastanesi
'ne kaldırılmıştı.
Zincirlikuyu'da metrobüs kaza yaptı! Yaralılar var
Polis çevirmesinde yeni aldığı otomobilin hacizli olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi
Reyhanlı'da bomba yüklü otomobilde ölen Suriyelilerin örgüt bağlantısı araştırılıyor
Mayolu fotoğraflarını paylaşan şarkıcı Göksel, fiziğiyle tam not aldı