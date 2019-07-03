Son Dakika Haberleri: Ehliyetsiz sürücü otomobiliyle duvardan uçtu: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ehliyetsiz sürücü otomobiliyle duvardan uçtu: 2 yaralı

55 dakika önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gezintiye çıkan gençlerin içinde bulunduğu otomobil 2 metrelik duvardan zemine düşerek ters döndü.

Ehliyetsiz sürücü otomobiliyle duvardan uçtu: 2 yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gezintiye çıkan gençlerin içinde bulunduğu otomobil 2 metrelik duvardan zemine düşerek ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gölcük Donanma Mahallesi Pazarlıdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı ile gezintiye çıkan yaşı küçük ve ehliyetsiz M.A. idaresindeki 41 H 0412 plakalı otomobil seyir halinde bir anda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki demir korkulukları parçalayarak 2 metrelik duvarın üzerinden zemine uçtu. Kazada ters dönen otomobildeki M.A. ve yanında bulunan kız arkadaşı Ç.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:24 Kaynak: İHA
Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu projesi ile 1 saatlik yol 5 dakikaya düştü Heyecan tutkunu adam toksik katran kazanına düştü Otostop çeken genç kız alkollü sürücünün kurbanı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 22:20:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ehliyetsiz sürücü otomobiliyle duvardan uçtu: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]