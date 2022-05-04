Ehliyetsiz sürücü, otomobille motosiklete çarptı; Erkan öldü, babası yaralı - Son Dakika
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Ehliyetsiz sürücü, otomobille motosiklete çarptı; Erkan öldü, babası yaralı

04.05.2022 17:43
Ehliyetsiz sürücü, otomobille motosiklete çarptı; Erkan öldü, babası yaralı

ADIYAMAN'da, Abdulsamet O.'nun (16) otomobille çarptığı motosiklette sürücü Mehmet Yıldırım (36) yaralanırken, oğlu Erkan Yıldırım (7) ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ADIYAMAN'da, Abdulsamet O.'nun (16) otomobille çarptığı motosiklette sürücü Mehmet Yıldırım (36) yaralanırken, oğlu Erkan Yıldırım (7) ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Kahta ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz olan Abdulsamet O. yönetimindeki 02 ABY 940 plakalı otomobil, Mehmet Yıldırım'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık görevlileri, Mehmet Yıldırım ve arkasında oturan oğlu Erkan Yıldırım'ı ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Erkan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi devam eden Mehmet Yıldırım'ın ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polis, ehliyetsiz Abdulsamet O.'yu gözaltına aldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Ehliyetsiz sürücü, otomobille motosiklete çarptı; Erkan öldü, babası yaralı
Ehliyetsiz sürücü, otomobille motosiklete çarptı; Erkan öldü, babası yaralı
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Erkan Yıldırım, Fatih, Kahta, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz sürücü, otomobille motosiklete çarptı; Erkan öldü, babası yaralı - Son Dakika


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