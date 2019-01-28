Ehliyetsiz Sürücü, Polis Kapanı ile Durduruldu
1 saat önce
KAYSERİ'de, sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, 2 saat süren kovalamaca sonunda yola kapan atılarak, durduruldu.
KAYSERİ'de, sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, 2 saat süren kovalamaca sonunda yola kapan atılarak, durduruldu. Otomobilih sürücüsü Mahmut K.'nın (23) sürücü belgesi olmadığı için polisten kaçtığı öğrenildi.
Kent girişinde uygulama yapan trafik ekipleri, 38 D 0844 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü otomobil ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri de otomobilin peşine düştü. Polis, yaklaşık 2 saat süren kovalamaca sonunda otomobili, merkez Kocasinan ilçesi Boğazköprü Mevkii'nde yola attığı kapanla durdurdu. Otomobil lastiklerinin patlamasıyla yakalanan Mahmut K.'nın sürücü belgesi olmadığı için kaçtığı öğrenildi.
- Kayseri
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:16 Kaynak: DHA
1 Kişiyi Bıçaklayan Trans Bireylerden Biri, Gazetecileri Görünce Soyunmaya Kalktı
"Ben Senin Amcanım, Babana Bunu Söyleme" Deyip 10 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşattı
Kızını Öldüren Kadın Karakola Koştu: Öldürdüm, Gidin Alın
Venezuela Lideri Maduro'yu Koruması İçin Özel Tim Gönderdiği İddia Edilen Rusya'dan Açıklama