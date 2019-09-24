Son Dakika Haberleri: Ehliyetsiz sürücü polis noktasında motosikleti bırakıp kaçtı
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Ehliyetsiz sürücü polis noktasında motosikleti bırakıp kaçtı

1 saat önce

Antalya'da ehliyetsiz sürücü trafik kontrolünde motosikletini bırakıp kaçtı.

Ehliyetsiz sürücü polis noktasında motosikleti bırakıp kaçtı, System.String[]

Antalya'da ehliyetsiz sürücü trafik kontrolünde motosikletini bırakıp kaçtı.


Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi 25. Yıl Caddesi Akdeniz Sanayi Sitesi birinci girişinde yol uygulaması gerçekleştirdi. Otomobil ve motosiklet sürücüleri denetlenirken, ekipler kasksız gördüğü bir motosiklet sürücüsünü de çevirdi. Ehliyetsiz ve kasksız olan sürücü motosikletini park edip, polislerden kaçtı. Polis plakadan ruhsat sahibine ulaşırken, yol ortasında kalan motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. - ANTALYA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:44 Kaynak: İHA
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