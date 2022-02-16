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EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSE AĞABEYİNİN KİMLİĞİNİ VERDİ; 4 BİN TL CEZA YEDİ - Son Dakika

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSE AĞABEYİNİN KİMLİĞİNİ VERDİ; 4 BİN TL CEZA YEDİ

16.02.2022 23:38

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, trafik denetimi yapan polis ekiplerine ağabeyinin kimliğini veren ehliyetsiz sürücüye 3 bin 674 lira cezai işlem uygulandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, trafik denetimi yapan polis ekiplerine ağabeyinin kimliğini veren ehliyetsiz sürücüye 3 bin 674 lira cezai işlem uygulandı. Yalan beyanda bulunan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda trafik denetimi yapan polis ekipleri, 11 AG 232 plakalı otomobili durdurdu. GBT sorgulaması sırasında kendini Fırat A. ismiyle tanıtan sürücü, kimliğinin yanında olmadığını belirtti. Sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, sürücüye kimliğinin fotoğrafını cep telefonuna mesajla gönderilmesini istedi. Gönderilen kimlikteki fotoğrafa bakan polis ekipleri, fotoğrafın sürücüye benzemediğini fark etti. Bunun üzerine sosyal medya hesabını açmasını isteyen polis ekipleri, sürücüyle kimlikteki kişinin isminin farklı olduğunu tespit etti. Yapılan sorgulamada ağabeyinin kimliğini ibraz ettiği öğrenilen sürücünün isminin Serdar A. (18) olduğunu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 lira cezai işlem uygulanan Serdar A., yanlış kimlik göstererek, kamu görevlisine yalan beyanda bulunduğu için ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. (DHA)

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSE AĞABEYİNİN KİMLİĞİNİ VERDİ; 4 BİN TL CEZA YEDİ
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSE AĞABEYİNİN KİMLİĞİNİ VERDİ; 4 BİN TL CEZA YEDİ
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSE AĞABEYİNİN KİMLİĞİNİ VERDİ; 4 BİN TL CEZA YEDİ

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Genel Bilgi Tarama, İnegöl, Bursa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSE AĞABEYİNİN KİMLİĞİNİ VERDİ; 4 BİN TL CEZA YEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSE AĞABEYİNİN KİMLİĞİNİ VERDİ; 4 BİN TL CEZA YEDİ - Son Dakika
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