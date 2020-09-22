Ehliyetsiz sürücü polisi görünce böyle kaçmaya çalıştı - Son Dakika

Ehliyetsiz sürücü polisi görünce böyle kaçmaya çalıştı

Zonguldak'ta polis ekipleri araçlar ve sürücüler üzerinde denetimlerini sürdürdü.

Zonguldak'ta polis ekipleri araçlar ve sürücüler üzerinde denetimlerini sürdürdü. Daha önce ehliyeti alınan bir sürücü ise kontrol noktasına metreler kala araçtan inerek uzaklaşmaya çalıştı. Polisin dikkati sayesinde durdurulan iki sürücüye de idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Milli Egemenlik Caddesi üzerinde sürücüler ve araçlar üzerinde genel denetim gerçekleştirdi. Kontrol noktası öncesinde kamerayla takibe alınan sürücüler, uygulama noktasına metreler kala durarak eksikliklerini tamamlamaya çalıştı. Ancak polisin dikkati telefonla konuşurken araç kullanan, ehliyetsiz olduğu halde araç kullanan sürücüleri ortaya çıkarttı.

Daha önce ehliyetinin alındığı öğrenilen bir genç, ehliyetsiz şekilde araç kullanırken polis noktasını fark etti. Aracı yol kenarına park eden genç, olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalıştı. Diğer arkadaşı ise bu kez direksiyona geçti. Durumu fark eden polis ekipleri her iki genci de durdurarak polis noktasına getirdi. Ehliyeti olmadığı için araçtan indiğini söyleyen genç ile şoför koltuğuna geçen gence idari para cezası uygulandı. Her iki genç de yaklaşık 5 bin liralık idari para cezasını görünce "Yaptık bir hata pişmanız" demekle yetindi.

Bir diğer sürücü de araçla seyir halindeyken telefonla konuştuğu gerekçesiyle idari para cezasına çarptırıldı. Aracı park edip öyle konuşma yaptığını söyleyen sürücü bir süre ekiplere tepki gösterdi. Sürücü; ceza kağıdını aldıktan sonra kontrol noktasından uzaklaştı.

(İHA)

Ehliyetsiz sürücü polisi görünce böyle kaçmaya çalıştı

Milli Egemenlik Caddesi, Para Cezası, Zonguldak, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz sürücü polisi görünce böyle kaçmaya çalıştı - Son Dakika

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