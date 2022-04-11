EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI - Son Dakika
Üye Girişi

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI

11.04.2022 23:57
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI

KONYA'da babasından izinsiz otomobille gezmeye çıkan ve polisin 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü M.K. (17), kısa süren takibin ardından yakalandı.

KONYA'da babasından izinsiz otomobille gezmeye çıkan ve polisin 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü M.K. (17), kısa süren takibin ardından yakalandı. Otomobil trafikten men edilirken, M.K. hakkında 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından 8 bin 200 lira ceza uygulandı.

Olay, saat 21.40 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde meydana geldi. M.K., babasına ait 42 AIJ 051 plakalı otomobili izinsiz alıp, arkadaşıyla birlikte gezintiye çıktı. Cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, M.K.'yı durdurmak istedi. M.K. ise 'dur' ihtarına uymayıp, otomobille kaçmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren takip sonucu araç durduruldu. M.K. ve arkadaşı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan kontroller sonucu M.K.'ya 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından 8 bin 200 lira ceza uygulandı. Otomobil de trafikten men edildi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI
YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Edirne'de polis, 'Dur' ihtarına uymayan aracı lastiklerine ateş açarak durdurdu Son dakika gündem: Edirne'de polis, 'Dur' ihtarına uymayan aracı lastiklerine ateş açarak durdurdu POLİS SÜRÜCÜLERE TRAFİK KURALLARI HAKKINDA BROŞÜR DAĞITTI POLİS SÜRÜCÜLERE TRAFİK KURALLARI HAKKINDA BROŞÜR DAĞITTI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI - Son Dakika


Son Dakika
00:13 Motorine 1 lira 4 kuruş indirim geldi!
00:08 Bakan Bozdağ süresiz nafaka sorusuna yanıt verdi: Önceliklerimiz arasında yok
00:02 Galatasaray, Fenerbahçe'nin göndermesine cevap verdi! Beğeni üstüne beğeni yağdı
23:58 Gürsel Tekin, Haşim Kılıç'ın aday gösterileceği iddiasına son noktayı koydu: Aday CHP kimliğini taşıyacak
23:34 İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili çocuğa karşı cinsel saldırıdan suçlu bulundu
23:29 İsmail Küçükkaya, Fox TV'den ayrıldı mı? sorusuna yanıt geldi
23:12 Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörünü açıkladı
23:03 Avusturya Başbakanı Nehammer: Putin, İstanbul'daki barış görüşmelerine hala güveniyor
23:01 Ümit Özdağ: HDP'lilerle sözde anıt önünde poz veren siyasetçiye güven duymuyoruz
22:56 Antalyaspor, Hatayspor'u farka boğdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 00:23:20. #1.13#
SON DAKİKA: EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement