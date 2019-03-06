Son Dakika Haberleri: Ehliyetsiz Sürücü Şehri Birbirine Kattı

Ehliyetsiz Sürücü Şehri Birbirine Kattı

1 saat önce

Adana'da ehliyetsiz sürücü polisin dur ihtarına uymayarak 30 kilometrelik kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Ehliyetsiz Sürücü Şehri Birbirine Kattı, System.String[]
Adana'da ehliyetsiz sürücü polisin dur ihtarına uymayarak 30 kilometrelik kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan sürücü gazetecilerin sorularına yanıt olarak," Önüme çıktılar, kaçtım" dedi.

Alınan bilgiye göre, asayiş uygulaması yapan polis ekipleri Servet T. (32) yönetimindeki 34 BJV 271 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Dur ihtarını umursamayan Servet T. uygulama noktasından kaçmaya başladı.

30 kilometre boyunca kaçtı

Polisten kaçmaya devam eden Servet T. yaklaşık 30 kilometre yakalanmamak için diretti.

Lüks otomobili ile 30 kilometre boyunca polisten kaçan sürücü Servet T., Seyhan İlçesine Bağlı Güney Kuşak Bulvarı üzerinde Seyhan Asayiş Devriye Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Otomobil içerisinde inceleme yapan polis ekipleri yarısına kadar alkol şişesi ve içerisinde alkol bulunan bardak buldu. Sürücüye yapılan alkol testinde 0.39 promil çıktı.

Sürücüden pişkin cevaplar

Gözaltına alınan Servet T. gazetecilerin polisten neden kaçtın sorusuna," Ehliyet yok, önüme çıktılar kaçtım" ve polislerin hayatını riske attınız," Kendimden hariç kimsenin hayatını riske atmadım" cevaplarını verdi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:40 Kaynak: İHA

Polis, Adana, 3. Sayfa
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