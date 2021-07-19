Ehliyetsiz sürücü ters dönen otomobilden burnu kanamadan çıktı - Son Dakika

Edirne'de karşı yönden gelen araca çarpan otomobil ters dönerken, araçta bulunan 2 kişi kazadan burnu kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki Passat marka 22 AB 933 plakalı otomobil, Kazimihal Köprüsü mevkiinde karşı yönden gelen E.B.K'nin kullandığı Citron marka 22 AAD 051 plakalı otomobille çarpıştı. Ehliyeti olmadığı öğrenilen E.B.K'nin kullandığı otomobil kaza sonrası savrularak ters döndü. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü ve yanındaki arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu. Diğer araçta bulunan 2 kişi de kazayı ara almadan atlattı.

Olay yerine gelen E.B.K'nin babası, kaza geçiren oğlunu teselli etti. Kaza yapan otomobiller olay yerine çağrılan çekiciler ile yoldan kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

(Mehmet Basmacı/İHA)