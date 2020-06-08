Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı - MUĞLA - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı.

Köyceğiz- Fethiye kara yolu Ekincik uygulama noktasında görev yapan trafik polisleri, şüphelendikleri 48 EY 375 plakalı araca "dur" ihtarında bulundu.

Sürücünün ihtara uymayarak kaçması üzerine yaşanan kovalamacada Yangı mevkisinde araç bariyerlere çarparak durdu.

Ekipler, ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü Mahmut Ş. hakkında işlem yapmak istedi.

Bu sırada, araçta bulunan C.Ş, H.Ş, ve S.Ş. ceza yazmak isteyen trafik polisine mukavemet ederek saldırmaya başladı.

Sürücünün yakınlarının da bölgeye gelmesi üzerine kavga büyüdü. Bazı kişilerin polisin silahını almaya çalışması nedeniyle diğer polisler havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kavgada hafif yaralanan polis memuru da Köyceğiz Devlet Hastanesinde darp raporu alarak şahıslardan şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.