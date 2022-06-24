Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı... O anlar kamerada

24.06.2022 11:01

Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı.

Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı... O anlar kamerada

İSTANBUL Esenyurt'ta ehliyetsiz genç, ortalığı birbirine kattı. Video çektiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden dikkatsiz sürücü, kaldırıma çıktı. Yaşanan o kaza anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. İddialara göre ehliyetsiz bir genç, direksiyon başında video çekerken ortalığı birbirine kattı. Hızlı bir şekilde giderken kontrolünü kaybeden sürücü, önce önündeki bir minibüse, ardından ise çıktığı kaldırımda marketin merdivenlerine çarparak durabildi. Şans eseri dikkatsiz genç, yaşanan kazadan ufak sıyrıklarla kurtulurken, yaşanan o kaza anları anbean kameralara yansıdı.

Yaşanan kazayı anlatan Kenan Şenbudak, "Ben dükkanın önünde oturuyordum. Tünelden hızlı bir şekilde araba geldi, durmadı. Araba çok süratliydi. Minibüse vurdu ilk önce. Arkasından az daha kamyona da vuracaktı. Direksiyonu kırınca geldi dükkana girdi. Bizde korktuk ve içeri kaçmak zorunda kaldık. Şoför yaralıydı galiba. Kan falan vardı araçta. Ben içeriden hemen soğuk su getirdim. Şok geçirmişti zaten. Elini yüzünü yıkadılar, kendine geldi. Sonra da etraf kalabalıklaştı. Ehliyeti olmadığı yönünde serzenişlerde bulunuldu. Minibüs şoförü soruyordu, 'Ehliyetin var mı çıkar rapor tutalım' diye. Çocukta, 'Ehliyetim evde' gibi bir şeyler söyledi. Bizde tam anlayamadık" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı... O anlar kamerada - Son Dakika

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