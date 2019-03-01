Son Dakika Haberleri: Ehliyetsiz Sürücü, Yaya Geçidinde Öğrencilere Çarptı

Ehliyetsiz Sürücü, Yaya Geçidinde Öğrencilere Çarptı

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde ehliyetsiz sürücü yaya geçidinde 2 öğrenciye çarptı.

Ehliyetsiz Sürücü, Yaya Geçidinde Öğrencilere Çarptı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde ehliyetsiz sürücü yaya geçidinde 2 öğrenciye çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Anafartalar Caddesi üzerinde Cumhuriyet Ortaokulu önünde yaya geçidi üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen A.Y. ve S.T.'ye ehliyetsiz sürücü F.A. yönetimindeki araç çarptı. Kazada, öğrenciler A.Y. ile S.T. yaralandı.

Sürücü F.A'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin 36 TL, yaya geçitlerinde geçiş hakkını yayalara vermemekten 488 TL olmak üzere toplam 4 bin 524 TL para cezası kesildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:47 Kaynak: İHA

Keşan, Edirne, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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