Ehliyetsiz sürücüden pes dedirten savunma: "Sadece gece biniyorum" - Son Dakika

Ehliyetsiz sürücüden pes dedirten savunma: "Sadece gece biniyorum"

20.12.2020 00:53

Ehliyetsiz sürücüden pes dedirten savunma: "Sadece gece biniyorum" Aksaray'da ehliyetsiz araç kullanırken polise yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti.

Ehliyetsiz sürücüden pes dedirten savunma: "Sadece gece biniyorum"

AKSARAY - Aksaray'da ehliyetsiz araç kullanırken polise yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti. Sürücü, "Zaten gündüz bindiğim yok arabaya. Sadece gece oluyor" diyerek kendini savundu.

Aksaray'da Korona Virüs önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasında kentte geniş kapsamlı tedbirler alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece gündüz denetim ve uygulamalarını sürdürürken, 68 ABG 797 plakalı otomobili durdurdu. İlk olarak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf belgesi incelenen sürücü İsmet A. isimli sürücünün bir inşaatta bekçilik yaptığı tespit edilerek kısıtlamadan muaf olduğu belirlendi. Ardından ehliyet ve ruhsat kontrollerine geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğunu belirledi. Ehliyetsiz sürücü ceza yememek için polise uzun süre dil dökerken, polis ekipleri sürücüyü bir daha ehliyetsiz araç kullanmaması için uyararak ehliyetli bir yakınını çağırmasını istedi.

4 bin 946 TL ceza kesilerek araç ehliyetli yakınına teslim edildi

Olay yerinde görüntü alan basın mensuplarının "Neden ehliyetsiz araç kullandınız" sorusuna ilginç bir cevap veren sürücü İsmet A., "Ağabey ben akşamları sadece inşaata gidip geldiğim için. Zaten gündüz bindiğim yok arabaya. Sadece gece oluyor. Aniden çıkmak zorunda kalıyorum" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Araç, olay yerine gelen sürücünün ehliyetli bir yakınına teslim edilirken, araç sahibine ehliyetsiz sürücüye araç verdiği için, ehliyetsiz sürücüye de ehliyetsiz araç kullandığı için 2 bin 473'er liradan toplam 4 bin 946 TL para cezası kesildi.

Ehliyetsiz sürücüden pes dedirten savunma: Sadece gece biniyorum
Ehliyetsiz sürücüden pes dedirten savunma: Sadece gece biniyorum
Ehliyetsiz sürücüden pes dedirten savunma: Sadece gece biniyorum
Ehliyetsiz sürücüden pes dedirten savunma: Sadece gece biniyorum

Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ehliyetsiz sürücüden pes dedirten savunma: 'Sadece gece biniyorum' - Son Dakika


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