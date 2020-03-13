Ehliyetsiz sürücülerin yer değiştirme anları, drone ile görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ehliyetsiz sürücülerin yer değiştirme anları, drone ile görüntülendi - Son Dakika

Ehliyetsiz sürücülerin yer değiştirme anları, drone ile görüntülendi

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de, trafik ekiplerinin havadan drone ile yaptığı denetimlerde, ehliyetsiz ya da ehliyeti alınan sürücülerin yanlarındaki başka sürücü ile yer değiştirdiği anlar görüntülendi.

Ehliyetsiz sürücülerin yer değiştirme anları, drone ile görüntülendi, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, trafik ekiplerinin havadan drone ile yaptığı denetimlerde, ehliyetsiz ya da ehliyeti alınan sürücülerin yanlarındaki başka sürücü ile yer değiştirdiği anlar görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şehrin değişik noktalarında drone ile yaptıkları uygulamada, ehliyetsiz ya da ehliyeti geri alınan sürücülerin, uygulama noktasını gördükleri anda araçlarını durdurup, yanındaki başka sürücü ile yer değiştirme anları drone ile görüntülendi. Trafik ekipleri tarafından tespit edilen bu sürücülere, cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sürücü belgesiz ve sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullananlara ve son 1 ayda diğer kuralları ihlal ettiği drone ile tespit edilen 146 kişinin sürücü belgesine ve tescil plakasına 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 67 bin 710 liralık para cezası kesildiği belirtildi.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:53 Kaynak: DHA
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