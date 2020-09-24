Ehliyetsiz sürücünün çarptığı bisikletli ağır yaralandı - Son Dakika

M.A.P'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsünü ve ağır yaralanan Mertkan U'yu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

M.A.P. (17) idaresindeki 38 SS 324 plakalı otomobil, Hulusi Akar Bulvarı'nda, iddiaya göre trafik ışığının kırmızı yanmasına rağmen durmayarak bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Mertkan U'ya (19) çarptı.

Sharon Stone, öpüştüğü aktörler içinde en iyisi olarak Robert de Niro'yu ilk sıraya koydu