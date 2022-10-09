Kaza, dün Ortahisar'a bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde Tanjant mevkiide meydana geldi. İhsan Koz İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Miraç Ömür İnce, kurs dönüşü servis minibüsünden inerek yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada G.K. yönetimindeki otomobil, Miraç Ömür İnce'ye çarptı. Ağır yaralanan İnce, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Miraç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ehliyetsiz sürücü G.K. ile ismi öğrenilemeyen servis minibüsü sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Ortahisar, Eskişehir, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Miraç, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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