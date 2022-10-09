EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI MİRAÇ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI MİRAÇ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

09.10.2022 16:34

TRABZON'UN Ortahisar ilçesinde yolun karşısına geçerken 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Miraç Ömür İnce (7), memleketi Eskişehir'de gözyaşları içinde toprağa verildi.

TRABZON'UN Ortahisar ilçesinde yolun karşısına geçerken 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Miraç Ömür İnce (7), memleketi Eskişehir'de gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazede Mesut İnce, oğlunun ölüm acısına dayanamayıp baygınlık geçirdi.

Kaza, dün Ortahisar'a bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde Tanjant mevkisinde meydana geldi. İhsan Koz İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Miraç Ömür İnce, kurs dönüşü servis minibüsünden inerek yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada G.K. yönetimindeki otomobil, Miraç Ömür İnce'ye çarptı. Ağır yaralanan İnce, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Miraç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ehliyetsiz sürücü G.K. ile ismi öğrenilemeyen servis minibüsü sürücüsü gözaltına alındı.

BABASI CENAZE TÖRENİNDE BAYILDI

Miraç Ömür İnce'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Eskişehir'in Çifteler ilçesine getirildi. Küçük Miraç için Çarşı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Miraç'ın, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'nde sağlık teknikeri (tıbbı sekreter) olan babası Mesut İnce, yakınları ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı sırasında gözyaşlarını tutamayan ve ayakta durmakta güçlük çeken Mesut İnce, baygınlık geçirdi. Mesut İnce'yi yanındaki arkadaşları tutarak caminin dışına çıkardı. Miraç Ömür İnce'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çifteler Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Miraç, son yolculuğuna uğurlandı Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Miraç, son yolculuğuna uğurlandı Trabzon gündem haberi | ESKİŞEHİR - Trabzon'daki trafik kazasında ölen 7 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi Trabzon gündem haberi | ESKİŞEHİR - Trabzon'daki trafik kazasında ölen 7 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi
Kaynak: DHA

Ortahisar, Eskişehir, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI MİRAÇ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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