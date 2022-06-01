EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN HATALI SOLLAMASI KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI; 1 YARALI - Son Dakika
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EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN HATALI SOLLAMASI KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI; 1 YARALI

01.06.2022 20:13
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN HATALI SOLLAMASI KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI; 1 YARALI

BURSA'da rampa yukarı çıkarken önündeki kamyonu sollamaya çalışan ehliyetsiz sürücüsünün kullandığı otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı.

BURSA'da rampa yukarı çıkarken önündeki kamyonu sollamaya çalışan ehliyetsiz sürücüsünün kullandığı otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Yusuf T. (17) yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesinde meydana geldi. 16 ABL 101 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf T., Umurbey rampasını çıkarken önünde seyir halinde olan 16 ZJ 119 plakalı kamyonu solladı. Otomobil, karşı yönden gelen Hasan Aydın (64) yönetimindeki 26 AEY 870 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü Yusuf T. ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri yolda önlem alarak trafik geçişini kontrollü sağladı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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