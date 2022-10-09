Ehliyetsiz sürücünün hayattan kopardığı küçük çocuğun babası cenazede fenalık geçirdi - Son Dakika
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Ehliyetsiz sürücünün hayattan kopardığı küçük çocuğun babası cenazede fenalık geçirdi

09.10.2022 16:05

Ehliyetsiz sürücünün hayattan kopardığı küçük çocuğun babası cenazede fenalık geçirdi Trabzon'da yaya geçidinden geçmek isterken ehliyetsiz bir sürücünün otomobille çarparak ölümüne neden olduğu 7 yaşındaki Miraç Ömür İnce, memleketi Eskişehir'in Çifteler ilçesinde toprağa verildi.

Ehliyetsiz sürücünün hayattan kopardığı küçük çocuğun babası cenazede fenalık geçirdi

ESKİŞEHİR - Trabzon'da yaya geçidinden geçmek isterken ehliyetsiz bir sürücünün otomobille çarparak ölümüne neden olduğu 7 yaşındaki Miraç Ömür İnce, memleketi Eskişehir'in Çifteler ilçesinde toprağa verildi. Cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamayan Miraç'ın babası Mesut İnce fenalık geçirdi.

Kaza, Trabzon'un Ortahisar ilçesi Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi Miraç Ömür İnce (7), kurs dönüşü servisten inerek yolun karşısına geçmek istedi. Yaya geçidinden geçmek isteyen 7 yaşındaki Miraç, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü G.K. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 7 yaşındaki Miraç, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edildi. Yaralı çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Miraç Ömür İnce'nin cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü G.K., aracı veren yakını ve servis sürücüsü gözaltına alındı.

7 yaşındaki oğlunun acısına dayanamadı

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, kazada hayatını kaybeden 7 yaşındaki Miraç Ömür İnce'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere bugün memleketi Eskişehir'in Çifteler ilçesine getirildi. Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına baba Mesut İnce ve aile yakınları katıldı. Namazın ardından Miraç Ömür İnce'nin cenazesi Çifteler Asri Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazı esnasında gözyaşlarına hakim olamayan baba Mesut İnce, oğlunun tabutu taşınmak üzereyken fenalık geçirerek yere yığıldı.

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Ortahisar, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ehliyetsiz sürücünün hayattan kopardığı küçük çocuğun babası cenazede fenalık geçirdi - Son Dakika

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