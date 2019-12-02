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Ehliyetsiz sürücünün kadına çarpma anı kameraya yansıdı

6 saat önce

Ehliyetsiz sürücünün kadına çarpma anı kameraya yansıdıSakarya'nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçen kadına çarparak ölümüne neden olan, olayın ardından kaçan Şakir A.?nın(18) ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı.

Ehliyetsiz sürücünün kadına çarpma anı kameraya yansıdı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçen kadına çarparak ölümüne neden olan, olayın ardından kaçan Şakir A.?nın(18) ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün öğle saatlerinde, Karasu Yalı Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şirin'e hızla gelen otomobil çarptı. Sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı. Ayşe Şirin yaşamını yitirirken, kazanın ardından mobese kameralarından aracın plakası belirlenerek sürücü yakalandı. Gözaltına alınan Şakir A.?nın ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Şakir A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin kadına çarptığı, kadının çarpmanın etkisiyle fırladığı görüldü.

Ehliyetsiz sürücünün kadına çarpma anı kameraya yansıdı

Sakarya, Karasu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:26 Kaynak: DHA
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